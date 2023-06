1 Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere einen Mann und eine Frau, die der angegriffenen 20-Jährigen zu Hilfe geeilt waren. Foto: IMAGO//Marius Bulling

Ein 58-Jähriger hat in der König-Karl-Straße zunächst eine Frau attackiert und auf dem Weg zum Bahnhof randaliert. Kurz nachdem Polizisten ihm Handschellen angelegt haben, setzt laut Polizei seine Atmung aus.









Ein Mann läuft am Sonntagabend in Bad Cannstatt vom Kurpark in Richtung Daimlerplatz, geht pöbelnd durch die König-Karl-Straße und attackiert plötzlich eine Passantin. Anwohner rätseln, was mit dem 58-Jährigen los ist, können sich die Tat nicht erklären. Der Vorfall nimmt wenig später eine dramatische Wendung: Eine Stunde nach seiner Festnahme stirbt der Mann in einem Krankenhaus.