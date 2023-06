1 Mit dem rechten Vorderrad überrollte der Betonmischer den Radfahrer im Beinbereich. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Montagabend ist ein 36 Jahre alter Mann in der Waiblinger Straße von einem Betonmischer erfasst worden. Der Lastwagen hatte beim Abbiegen den Radweg gekreuzt.









Am Montagabend ist ein 36 Jahre alter Radfahrer in der Waiblinger Straße in Bad Cannstatt von einem Betonmischer erfasst worden. Der Mann, der auf dem Radweg in Richtung Fellbach unterwegs war, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die gute Nachricht: Mittlerweile hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert.