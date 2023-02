Nach Angriff in Esslingen-Mettingen

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Dienstagmorgen in Mettingen einen 38-Jährigen auf offener Straße angegriffen und mit einem Gegenstand leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer in Begleitung eines Kindes, das allerdings unverletzt blieb.

Scharfkantiger Gegenstand

Wie ein Polizeisprecher am Vormittag mitteilte, fand die Attacke gegen 7.30 Uhr in der Rosenstraße statt. Ein 38-jähriger Mann sei mit einem Kind unterwegs gewesen sein, als er plötzlich von dem Unbekannten mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen wurde. Darauf deuten die Verletzungen hin, die bei dem Mann festgestellt wurden. Um welche Art von Tatwaffe es sich handelte, dazu konnte der Sprecher am Dienstagmittag noch keine Angaben machen.

Der 38-Jährige ging nach dem Angriff nach Hause und verständigte von dort aus die Rettungskräfte. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Hintergründe der Tat weiter unklar

Eine Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb bislang erfolglos. Rund um den Tatort war nach Angaben der Polizei auch eine Drohne im Einsatz. Der Täter soll circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Er soll lockiges, dunkles, kurzes Haar sowie einen Vollbart getragen haben. Bekleidet war der Unbekannte nach den Angaben mit einer dunklen Jeans und einer hellen Jacke.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. Weitere Hinweise zu dem Gesuchten werden unter Telefon 0711/39900 erbeten. Außerdem bittet die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich zu melden.