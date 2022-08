1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Eine Erasmus-Studentin aus Deutschland ist in Palermo überfallen und vergewaltigt worden. Die Polizei konnte einen Verdächtigen verhaften.















- Eine deutsche Studentin ist in der süditalienischen Hafenstadt Palermo überfallen und vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter am Freitagmorgen verhaftet. Laut Polizei geschah das Sexualverbrechen bereits Ende der vorigen Woche. Die junge Frau sei in der Nacht auf dem Heimweg von dem Mann überfallen und missbraucht worden. Sie wohne als Erasmus-Studentin in der größten Stadt Siziliens.

Dank der Aussagen des Opfers und Bildern von Überwachungskameras konnten die Ermittler den mutmaßlichen Täter, Jahrgang 2000, ausfindig machen. Der wegen Drogendelikten vorbestrafte Mann kam wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und sexueller Gewalt in Untersuchungshaft.