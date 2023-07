1 An der Königstraße soll sich eine Vergewaltigung abgespielt haben (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zum Samstag in der Stuttgarter Innenstadt eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Eine unbekannter Mann soll am frühen Samstagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Als die Frau gegen 4 Uhr auf der Königstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen war, soll sie auf Höhe der Straße Neue Brücke von drei Männern angesprochen und nach Feuer gefragt worden sein. Das berichtet die Polizei am Montag.