1 Die Polizei befürchtet, dass eine neue Serie von Navidiebstählen beginnen könnte. Foto: Andreas Rosar

Fünf Anzeigen hat die Polizei am Mittwochmorgen schon erhalten: BMW-Fahrer entdeckten, dass ihre Fahrzeuge ausgeschlachtet wurden. Ist das der Beginn einer neuen Serie?

Stuttgart - Noch sind es erst ein paar wenige Fälle. Doch die Polizei ist alarmiert: In der Nacht zum Mittwoch hat das Möhringer Polizeirevier fünf Anzeigen von BMW-Fahrern erhalten, aus deren Auto die eingebauten Navigationsgeräte gestohlen wurden. Die Täter schlugen in Vaihingen zu. Drei Taten wurden im Bereich der Heerstraße verübt. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Wellen solcher spezialisierten Diebstähle gekommen.

Die Täter richten großen Schaden an den Autos an

Der Schaden für die Autobesitzer besteht dabei nicht nur aus dem entwendeten Gerät. Die Täter richten beim Diebstahl auch einen hohen Sachschaden an. Zwar bauen sie die Geräte so aus, dass diese unbeschädigt und weiterverkaufbar sind. Auf Schäden am Auto und am Armaturenbrett nehmen sie hingegen keine Rücksicht. Die Polizei befürchtet, dass zu den fünf am Mittwochmorgen in Möhringen eingegangenen Anzeigen im Laufe des Tages weitere hinzukommen könnten.