Plüderhausen kauft Gemeindehaus: Win-win-Situation für Kirche und Kommune

1 Kirchenpfleger Peter Wanitschek, Kirchengemeinderatsvorsitzende Regine Liebchen , Bürgermeister Benjamin Treiber und Pascal Schill, Leiter des Amtes für Bildung und Betreuung, vor dem Gemeindehaus (von links). Foto: p/ivat

Die katholische Kirchengemeinde in Plüderhausen verkauft ihr Gemeindehaus an die Kommune. Dort soll das Angebot an Kindergartenplätzen erweitert werden. Parallel dazu soll ein neues Gemeindehaus im Pfarrgarten gebaut werden.











Link kopiert



Gemeinsam die Zukunft anpacken – so lautet das Credo der katholischen Kirchengemeinde und der Kommune Plüderhausen. Beide haben sich in den vergangenen Monaten auf ein gemeinsames Projekt verständigt, das nun spruchreif ist und von dem sich die Beteiligten große Vorteile versprechen: Das rund 40 Jahre alte Gemeindehaus an der Cranachstraße wird an die Kommune verkauft und soll nach einem anschließenden Umbau von zwei auf vier Kindergartengruppen erweitert werden. Parallel dazu plant die Kirchengemeinde den Neubau eines Gemeindehauses im Garten neben dem Pfarrhaus.