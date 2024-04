1 Die Unfallstelle – ein 59-Jähriger starb nach einer Kollision. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Nach einem tödlichen Unfall am Mittwochnachmittag nennt die Polizei am nächsten Morgen Details. Eine Autofahrerin soll dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben.











Am Mittwoch gegen 16.55 Uhr ist es nach Angaben der Polizei auf der Kreisstraße zwischen Plüderhausen-Aichenbachhof und Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) an der Auffahrt zur B29 in Richtung Aalen zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Hyundai und einem BMW-Motorrad gekommen (wir berichteten). Am Donnerstagmorgen nennt die Polizei neue Details, die unter anderem den Unfallhergang genauer beleuchten.