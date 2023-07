9 Ein Platz mit hoher Lebensqualität: der neu gestaltete Schützenplatz im Kernerviertel. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Stuttgart hat einen Platz geschenkt bekommen: den neuen Schützenplatz im Kernerviertel. Das Geschenk haben sich Bürger und Verwaltung gemeinsam gemacht – und freuen sich jetzt gemeinsam über dieses Beispiel moderner Quartiersentwicklung.









Das gute Gefühl, am Ziel zu sein. Davon ist die Einweihung des umgestalteten Schützenplatzes im Kernerviertel am Dienstagnachmittag getragen. Viele Jahre gemeinsame Planung liegen hinter den Beteiligten. Und über viele Brücken und Hürden mussten sie gehen, um da zu sein, wo sie jetzt stehen: auf einem menschenfreundlich gestalteten, nachhaltigen, attraktiven Platz, den Oberbürgermeister Frank Nopper in seiner Rede vor rund 100 Anwohnern am Dienstag kurzerhand zum „König unter den Stadtquartiersplätzen“ erkor.