Pilotprojekt am Krankenhaus Leonberg: Zentrale Notaufnahme testet Vier-Tage-Woche

1 Heike Maiberg arbeitet in der Notaufnahme am Krankenhaus Leonberg seit Kurzem in der Vier-Tage-Woche. Foto: Simon Granville/Simon Granville

In der Zentralen Notaufnahme am Krankenhaus Leonberg arbeitet die große Mehrheit der Pflegekräfte im Rahmen eines Pilotprojekts in einer Vier-Tage-Woche. Kann dieses Modell in der Pflege funktionieren?











Sie wird in Wirtschaft und Politik viel diskutiert: Die Vier-Tage-Woche. Für manche ist sie das Arbeitsmodell der Zukunft, das Stress reduziert, die Produktivität steigert und Fachkräfte anzieht. Die könnte man vor allem in der Pflege gut gebrauchen, dort wird händeringend nach Personal gesucht. Aber kann dieses Arbeitszeitmodell in der Pflege funktionieren? In zwei Stationen des Klinikverbunds Südwest ist die Vier-Tage-Woche jetzt Wirklichkeit: In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Böblingen und der Zentralen Notaufnahme (ZNA) in Leonberg wird das Modell seit dem 1. Januar in einem Pilotprojekt getestet.