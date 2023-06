1 Pierre-Michel Lasogga wechselt zu Schalke 04 (Archivbild). Foto: dpa/Axel Heimken

Pierre-Michel Lasogga spielt zukünftig wieder in Deutschland Fußball. Der 31-Jährige schließt sich dem FC Schalke 04 an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der frühere Bundesliga-Spieler Pierre-Michel Lasogga wechselt zum FC Schalke 04 – und läuft ab sofort für die U23 der Königsblauen auf. Der 31-Jährige erhalte einen Vertrag, der für Einsätze in der Regionalliga West vorgesehen sei, hieß es am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. „Mit der Rückkehr in meine Heimat und den Wechsel nach Gelsenkirchen möchte ich auch die Weichen für ein Leben nach dem Fußball stellen“, wurde Lasogga zitiert.