Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth stellt sich auf einen anspruchsvollen Transfersommer ein. Die Verteidiger Sosa und Mavropanos stehen im Fokus - aber auch Torjäger Guirassy.









Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart stellt sich auf einen langen Transferpoker um die beiden Verteidiger Borna Sosa und Konstantinos Mavropanos ein. „Bislang liegt uns weder für Borna noch für Dinos ein konkretes Angebot vor“, sagte der 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. „Es ist allerdings so, dass erst in ein paar Wochen der Transfermarkt in England richtig in Bewegung kommt. Dann werden auch diese Themen mehr in den Fokus rücken.“