Darf man am Pfingstmontag im Garten arbeiten?

1 Ist Gartenarbeit erlaubt am Pfingstmontag? Foto: XArtProduction / shutterstock.com

Der Pfingstmontag steht vor der Tür und viele Menschen nutzen das verlängerte Wochenende, um ihren Garten auf Vordermann zu bringen. Doch es stellt sich die Frage, ob man an diesem Feiertag im Garten arbeiten darf oder nicht?









An Feiertagen gelten besondere Regelungen, um die Feiertagsruhe zu wahren. In vielen Bundesländern ist es an Feiertagen grundsätzlich verboten, öffentliche Arbeiten durchzuführen, die die Ruhe des Tages beeinträchtigen. Dies gilt auch für den Pfingstmontag.