Peta-Aktion in Stuttgart Blutiger Fleisch-Protest auf der Königstraße

Von red 19. Mai 2018 - 16:41 Uhr

Blutiger Protest in Stuttgart: Mit einem „Berg aus Menschenfleisch“ hat die Tierschutzorganisation Peta in der Stuttgarter Königstraße auf das Thema Tierquälerei aufmerksam gemacht.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Mit einer Protestaktion auf der Stuttgarter Königstraße hat die Tierschutzorganisation Peta gegen das Töten von Tieren demonstriert. Mehrere nur in Unterwäsche bekleidete Aktivisten legten sich am Samstagvormittag in der Innenstadt aufeinander, um einen „riesigen Berg aus blutigem Fleisch“ darzustellen. Auf Plakaten standen Slogans wie „Fleischkonsum verursacht immer Tierquälerei.“

Mehr zum Thema

Laut den Tierschützern sterben in Deutschland jährlich etwa 800 Millionen Rinder, Schweine, Hühner und andere Tiere für die Produktion von Lebensmitteln. Die Tierrechtsorganisation appelliert an die Menschen, sich für eine pflanzliche Ernährung zu entscheiden.