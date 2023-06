1 Alexander Wehrle blickt mit dem VfB Stuttgart schwierigen Zeiten entgegen. Foto: Baumann

Zum Jahresende wartet auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohnbuchhaltung beim VfB Stuttgart noch einiges an Arbeit. Aufgelöste Verträge, Abfindungen, neue Arbeitspapiere – das zurückliegende Personalbeben beschert ihnen so einiges an zusätzlichem Papierkram. Und den obersten Kassenhütern beim Fußball-Bundesligisten wenn nicht schlaflose Nächte, dann zumindest etwas Kopfzerbrechen. Denn vorgesehen waren all die Personalwechsel in der Budgetplanung nicht.