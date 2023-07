1 Altpapier, das nicht mehr in die Tonne passt, kann am Abfuhrtag neben dem Behälter bereitgestellt werden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Personalmangel, Urlaubszeit, Krankheit: Vereinzelt kann es vorkommen, dass in den Sommerferien die Leerung der Altpapiertonnen entfällt.









Die Personaldecke sei ohnehin dünn. Kommen ein erhöhter Krankenstand und die Urlaubszeit hinzu, gebe es vereinzelt trotz Unterstützung durch Zeitarbeitskräfte eine Personallücke. Darüber informiert die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in einer Pressemitteilung. „Ich bedauere das sehr und bitte die Stuttgarterinnen und Stuttgarter um Verständnis. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten sehr hart und verdienen Anerkennung. Wir werden unseren Service so bald wie möglich wieder vervollständigen“, so AWS-Geschäftsführer Markus Töpfer.