Personalnöte in Stuttgarter Bädern

1 Das Freibad Rosental in Vaihingen Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Saisonkräfte fehlen, die Personalgewinnung ist für die Landeshauptstadt nach wie vor die größte Herausforderung. Das ist die Erkenntnis aus der Debatte über das in letzter Minute abgewendete Fiasko bei den städtischen Freibädern. Nur weil die Stammbelegschaft zusätzliche Stunden schieben wird, kann in Vaihingen, Sillenbuch und auf dem Killesberg ohne Einschränkungen am 13. Mai geöffnet werden. Auf dieses Entgegenkommen können die Bäderbetriebe nicht dauerhaft setzen.