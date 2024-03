1 Die Polizei weist darauf hin, das Betrüger es besonders häufig auf Senioren abgesehen haben. Foto: Imago/Eibner

Ein 82-Jähriger ist am Mittwoch in Kornwestheim von einem Unbekannten angesprochen worden, der sich das Vertrauen des Seniors erschlich. Beide fuhren gemeinsam zu einer Bank, wo der Rentner mehrere hundert Euro abhob und weitergab.











Ein 82-Jähriger ist am Mittwoch in Kornwestheim zum Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 14 Uhr in der Zeppelinstraße zu Fuß unterwegs, als ein grauer Geländewagen mit Münchner Kennzeichen – vermutlich ein Audi – neben ihm anhielt. Ein Unbekannter sprach den 82-Jährigen aus dem Auto heraus an, erschlich sich das Vertrauen des Seniors und brachte diesen schließlich dazu, ins Auto einzusteigen. Gemeinsam mit dem Betrüger fuhr der Kornwestheimer zu einer Bank, um etwa 300 Euro abzuheben, die er dem Unbekannten übergab. Dass es sich um einen Betrug handelte, wurde dem Rentner erst bewusst, als der Täter mit dem Geld weitergefahren war.