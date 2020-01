VfB Stuttgart stellt neuen Trainer am Dienstag vor

1 Pellegrino Matarazzo ist neuer Trainer des VfB Stuttgart. Foto: imago/Claus Bergmann/CB

Nach der Trennung von Tim Walter hat der VfB Stuttgart in Pellegrino Matarazzo einen neuen Trainer gefunden. An diesem Dienstag wird der Übungsleiter beim schwäbischen Zweitligisten offiziell vorgestellt.

Stuttgart - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart wird am Dienstag seinen neuen Trainer Pellegrino Matarazzo vorstellen. Die Schwaben luden für 14 Uhr zu einer Presserunde mit dem Nachfolger von Tim Walter ein. Am Montag beginnt der Tabellen-Dritte mit Leistungstests die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Am 10. Januar reist der VfB ins Trainingslager nach Marbella.

Lesen Sie hier: Wie die VfB-Stars ihren Urlaub verbringen

Der in der breiten Öffentlichkeit nahezu unbekannte Matarazzo, der in den vergangenen beiden Jahren Co-Trainer beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim war, wurde kurz vor dem Jahreswechsel verpflichtet. Der 42-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Von Walter hatten sich die Stuttgarter am Tag vor Heiligabend getrennt.