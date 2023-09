Paukenschlag in Besigheim

1 Joachim Kölz war zweieinhalb Jahre lang Vorstandsvorsitzender bei der Felsengartenkellerei. Foto: Werner Kuhnle

Kölz ist damit auch nicht mehr Geschäftsführer der Tochter Weinfactum Bad Cannstatt. Derweil stimmen die Mitglieder der Bottwartaler Winzer in Großbottwar dem Anschluss an die WZG Möglingen zu.











Paukenschlag bei der Felsengartenkellerei in Besigheim: Die Wege der Genossenschaft und des Vorstandsvorsitzenden Joachim Kölz trennen sich nach zweieinhalb Jahren. Und zwar kurzfristig. Bei „längeren Diskussionen in den letzten beiden Wochen“ sei man einvernehmlich zum Ergebnis gekommen, dass es besser sei, den Vertrag aufzulösen. Er höre in den nächsten Tagen auf, wenn letzte Arbeiten abgeschlossen seien, sagt der 59-Jährige.