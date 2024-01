1 Amira Mohamed Ali bei einer Rede im Bundestag Foto: dpa/Marco Rauch

Im Gespräch mit unserer Zeitung nennt Amira Mohamed Ali, die designierte Co-Vorsitzende des „Bündnis Sahra Wagenknecht“, die Rufe nach einem AfD-Verbot ein „Ablenkungsmanöver“.











Am Wochenende gründet sich in Berlin offiziell das „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Die designierte Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali sieht im Hoch der AfD eine Reaktion auf die Unzufriedenheit mit der Ampel. Scharfe Kritik übt sie im Gespräch mit unserer Zeitung an der Klimapolitik der Bundesregierung.