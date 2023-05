1 Hero Marggrander wünscht sich ein Parkraummanagement wie in der Innenstadt. Marta Haid will genau das nicht – aus Rücksicht auf Besucher. Foto: Julia Bosch

Flughafen, Firmen und die beiden Universitäten: Die Parkplatznot in den Stuttgarter Filderbezirken wächst. Alle ärgern sich über die zugeparkten Straßen. Doch dass nur Anwohner kostenlos parken dürfen, ist ebenfalls umstritten.









Filder - Marta Haid und Hero Marggrander kennen sich, sie verstehen sich gut. So richtig miteinander streiten, das können und wollen sie nicht. Obwohl die zwei Plieninger beim Thema Parken unterschiedliche Ansichten haben. Hero Marggrander wünscht sich, dass in Plieningen ein Parkraummanagement eingeführt wird, so wie dies in der Innenstadt und in Bad Cannstatt der Fall ist – Marta Haid will genau das nicht. Parkraummanagement bedeutet, dass sich Anwohner für 30,70 Euro im Jahr einen Parkausweis holen müssen und damit dann kostenfrei an ihrer Straße und der näheren Umgebung parken dürfen. Alle anderen müssen zwischen 7 und 22 Uhr fürs Parken bezahlen. Ein Tagesticket kostet 8,60 Euro.