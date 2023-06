1 In Bernhausen einen Parkplatz zu finden, ist nicht leicht. Foto: Caroline Holowiecki

In Bernhausen liegen bei vielen Menschen wegen der Parksituation die Nerven blank. Nun hat das Ordnungsamt Sofortmaßnahmen vorgestellt, die Linderung bringen sollen.









Die Klagen von Geschäftsleuten, von Anwohnern und aus der Kundschaft reißen nicht ab: Viele Menschen monieren, in Bernhausen gebe es zu wenige Parkplätze. Seitdem das marode P+R-Parkhaus an der Filderbahnstraße gesperrt ist, hat sich aus Sicht zahlreicher Leute dieser Zustand weiter zugespitzt. Jan-Stefan Blessing, der Leiter des Filderstädter Ordnungsamts, hat nun in der Sitzung des Technischen Ausschusses dargelegt, was bereits gegen die Misere unternommen wurde. So ist etwa seit Mai der Gemeindevollzugsdienst im Zentrum von Bernhausen mittlerweile werktäglich auf zwei Streifengängen unterwegs. Außerdem wurde die Tiefgarage des Rathauses an der Aicher Straße an Samstagen zwischen 8 und 14 Uhr für die öffentliche Nutzung freigegeben.