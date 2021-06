Vermisstenfall Freudenstadt/Offenburg 20-Jährige nach mysteriösem Verschwinden wieder aufgetaucht

Eine 20-Jährige aus Freudenstadt verschwindet am Freitag auf mysteriöse Weise am Bahnhof in Offenburg. Freundinnen berichten, sie habe am Telefon von einer Gruppe junger Männer berichtet, vor der sie Angst habe. Am Dienstag taucht die junge Frau wieder auf.