Stuttgart - Spätestens am Montag“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag mit Blick auf die Lage an der Viren-Front, werde das Land die „dritte Pandemiestufe“ ausrufen. Dann also wäre die letzte der drei Phasen erreicht, auf die sich die Landesregierung vor einigen Wochen als eine Art Fahrplan zur Pandemie-Bekämpfung verständigt hat.