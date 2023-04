Darf man am Karsamstag den Rasen mähen?

Karsamstag: Darf man den Rasen mähen?

Da der Karsamstag ein ganz normaler Samstag ist, darf man selbstverständlich auch den Rasen mähen. Gemäß der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) darf von 7:00 bis 20:00 Uhr gemäht werden. Gartengeräte wie Freischneider, Grastrimmer, Graskantenschneider, Laubbläser und Laubsammler, die besonders laut sind, dürfen nur von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr betrieben werden. Ausgenommen von diesen Vorgaben sind Geräte mit dem europäischen Umweltzeichen. Diese dürfen ebenfalls von 7:00 bis 20:00 Uhr benutzt werden.

Wie sieht es an den anderen Osterfeiertagen aus?

Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag müssen der Rasenmäher und andere elektrische Gartengeräte ausbleiben. Der Ostersamstag ist somit der einzige Tag an Ostern, an dem der Rasen gemäht werden kann. Falls Sie wissen möchten, welche Gartenarbeiten über die Osterfeiertage erlaubt sind, lesen Sie auch unseren Ratgeber dazu.