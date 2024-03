Von Gründonnerstag bis Ostermontag finden in den 49 Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart und in den 42 katholischen Gemeinden eine Vielzahl von Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen statt. Hier eine kleine Auswahl aus dem langen Veranstaltungskalender – beginnend mit dem Gründonnerstag, an dem an das letzte gemeinsame Mahl von Jesus und seinen Jüngern erinnert wird.

Gründonnerstag

In der Stuttgarter Stiftskirche, der Hauptkirche der evangelischen Landeskirche in Württemberg, gibt es dazu um 19 Uhr eine Abendmahlsfeier. In einigen katholischen Gemeinden wird an diesem Tag eine Fußwaschung angeboten – so in St. Konrad (Stafflenbergstraße 50) um 19 Uhr und in der Liebfrauenkirche in Bad Cannstatt (Wildunger Straße 57) um 20 Uhr. Mancherorts halten Gläubige Nachtwache. Die Gemeinden St. Monika in Feuerbach (Kyffhäuserstraße 59) und Salvator in Giebel (Giebelstraße 15) richten um 20.15 Uhr eine Ölbergandacht aus. Ebenso die Domkirche St. Eberhard um 21 Uhr.

Karfreitag

Am Karfreitag findet um 10 Uhr in der Stiftskirche und um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu, in der benachbarten Schlosskirche Jesu, eine Abendmahlfeier statt – wohl eine der letzten Gelegenheiten in diesem Jahr, die Kirche im Alten Schloss zu besuchen, denn nach Pfingsten stehen dort Renovierungsarbeiten an.

Karmetten werden unter anderem in St. Hedwig in Möhringen (Lieschingstraße 48) um 8.30 Uhr gefeiert, in St. Martin in der Neckarvorstadt (Brückenstraße 22) um 11 Uhr und um 19 Uhr in St. Antonius in Zuffenhausen (Markgröninger Straße 29). In St. Michael in Sillenbuch (Kleinhohenheimer Straße 11) gibt es um 15 Uhr eine Karfreitagsliturgie, und die Gemeinde St. Konrad (Stafflenbergstraße 50) richtet um 19 Uhr eine literarisch-musikalische Vesper aus.

Zum Karfreitag gehören auch Kreuzwege. Mehrere katholische Gemeinden laden zu einer Kreuzwegandacht speziell für Kinder ein: um 10 Uhr in St. Thomas in Steinhaldenfeld (Falchstraße 9), um 10.30 Uhr in St. Barbara in Hofen (Wolfgangstraße 6) und um 11 Uhr in Herz Jesu in Gaisburg (Schurwaldstraße 1). Ein Kreuzweg für Erwachsene wird um 10 Uhr in St. Johannes in Untertürkheim (Kappelbergstraße 28) angeboten. Ein ökumenischer Frauenkreuzweg führt ab 12 Uhr von St. Eberhard bis zur Hospitalkirche (Büchsenstraße 33). Außerdem gibt es einen Meditationsweg auf den Monte Scherbelino, jeweils am Karfreitag und am Ostermontag. Startpunkt ist der Parkplatz Birkenkopf – am Karfreitag um 10 Uhr und am Ostermontag um 15 Uhr. In der Atelierkirche Brenzkirche (Am Kochenhof 7) erklingt um 19.30 Uhr „Eclipse – eine Klangskulptur in Dunkelheit“.

Karsamstag

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag gedenken Christen der Auferstehung Christ. In der Johanneskirche am Feuersee steht um 20.30 Uhr eine Kinderosternacht auf dem Programm. Zu einer ökumenischen Osternachtfeier laden die Evangelische Leonhardskirchengemeinde Stuttgart, die Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Katharina und die St. Catherine’s Anglican Chaplaincy um 21 Uhr in die Leonhardskirche ein.

Ostersonntag

Das „Fest der Auferstehung“ am Ostersonntag beginnt in vielen Gemeinden mit einer Osterandacht zu früher Stunde (Achtung Sommerzeit) – so um 6 Uhr in der Stiftskirche und ebenfalls in St. Eberhard mit Osterfeuer. Um 10 Uhr findet in der Stiftskirche der Ostergottesdienst mit Landesbischof Gohl statt. Das Pontifikalamt in der Domkirche St. Eberhard feiert der Rottenburg-Stuttgarter Weihbischof Gerhard Schneider.

Seit mehr als 70 Jahren beginnt der Ostermorgen auf dem Birkenkopf mit einer evangelischen Osterandacht der Paul-Gerhardt-Gemeinde (West). Beginn ist um 8 Uhr. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr die Osterfeier um 6 Uhr in der Schlosskapelle Solitude, die nach längeren Renovierungsarbeiten am Ostersonntag erstmals wieder offen steht. Am Nachmittag findet dort um 17 Uhr ein literarisch-musikalischer Osterspaziergang statt, an den sich am Ostermontag um 10 Uhr ein „Familientag“ mit Ostereiwettlauf anschließt.

Ostermontag

Auch am Ostermontag finden Gottesdienste statt. Die Domgemeinde lädt um 10 Uhr und um 12 Uhr zur Eucharistiefeier nach St. Eberhard ein. In Bad Cannstatt wird mit dem ökumenischen Emmausgang eine alte Tradition neu belebt. Der Name kommt von einer Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, wonach zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus der auferstandene Jesus begegnet ist. Los geht’s um 10 Uhr bei der Stephanuskirche (Burckhardtstraße 75). Freiluftprogramm bietet auch das Waldheim Vaihingen (Waldburgstraße 180) um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst unter dem Motto „Ei, du schöne Osterzeit!“ In der Hospitalkirche wird am Ostermontag um 11 Uhr der langjährige Pfarrer der Gemeinde, Eberhard Schwarz, mit einem Gottesdienst verabschiedet.