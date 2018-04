Osmanen-Prozess in Stuttgart Anwärter müssen sich selbst ins Bein stechen

Von Rafael Binkowski 19. April 2018 - 11:31 Uhr

Die Polizei sichert den Osmanen-Prozess in der Justizvollzugsanstalt Stammheim ab und kontrolliert streng. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Osmanen-Prozess in Stuttgart zeigt, wie leicht junge Türken in die Fänge der Organisation geraten können. Beim Einstieg werden Mutproben verlangt – und wer raus will, muss zahlen und Schläge erdulden.

Stuttgart - Er ist nur auf der Suche nach einem neuen Boxclub. Doch plötzlich steckt ein 19-Jähriger mitten drin in einem Strudel aus Gewalt, Demütigung und Erpressung. Und muss in einer Gaststätte ein stundenlanges Martyrium aus Schlägen, üblen Beleidigungen, Todesdrohungen und Erniedrigung über sich ergehen lassen – am Ende sei er gar gezwungen worden, auf eine Fahne der kurdischen Terrorgruppe PKK zu urinieren. So schildert es der junge Mann vor Gericht.

Es ist der dritte Tag des bundesweit beachteten Osmanen-Prozesses, bei dem die Führungsriege der Gruppe auf der Anklagebank sitzt. Im Zuschauerraum des Saals in der Justizvollzugsanstalt Stammheim zeigen sich auch die mutmaßlichen Stellvertreter der inhaftierten Chefs Mehmet Bagci und Selcuk Sahin. Die Polizei setzt weiter auf massive Präsenz und strenge Kontrollen, auch ein Sondereinsatzkommando ist zur Absicherung im Einsatz.

Der 19-jährige Cem S. lässt sich von den aufmarschierten Türkenrockern nicht einschüchtern – und erzählt im Zeugenstand seine Geschichte. Sie gewährt Einblicke in die hierarchischen Strukturen der Osmanen-Bande und die bedingungslose Gefolgschaft, die sie auszeichnet.

Die Anwärter mussten sich ein Messer ins Bein stecken

Cem S. berichtet, er sei Ende 2016 von einem Freund des Stuttgarter Osmanen-Präsidenten Levent Uzundal angesprochen worden. „Er wollte einen Boxclub aufmachen, wir sollten zu 100 Prozent dabei sein“, erzählt er. Nichts ahnend sei er mit zwei Kumpels zu einem Treffen in einer Gaststätte in Altbach (Kreis Esslingen) gegangen.

Doch schon nach kurzer Zeit traute er seinen Augen kaum. „Ein Mitglied erklärte, er wolle aussteigen“, berichtet er von dem Treffen, „denn seine Mutter habe Angst um ihn.“ Daraufhin soll der so genannte „Waffenmeister“ der Stuttgarter Osmanen den Abtrünnigen mit Fäusten auf den Kopf geschlagen und das am Boden liegende Opfer ins Gesicht getreten haben. „Dann hat er sein Messer gezogen und wollte ihm ein Ohr abschneiden“, erzählt der junge Mann. Erst auf Befehl von Uzundal habe er davon abgesehen. Als „Mutprobe“ mussten die drei Interessenten sich dann selbst mit einem Messer in den Oberschenkel stechen. „Wir haben uns sofort gesagt: Wir müssen hier raus“, sagt der 19-Jährige. Doch das ging nicht mehr – immer wieder wurden sie zu Clubaktivitäten, etwa als Ordner bei einer Versammlung in einer Stuttgarter Shisha-Bar verpflichtet. Als sie doch aussteigen wollten, wurden das Trio für den 29. Januar 2017 ins Hotel Krone in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) geladen.

Drohung gegen Aussteiger: Wir zerfleischen dich im Wald

Diese Versammlung ist auf Überwachungskameras dokumentiert, die Aufnahmen werden vor Gericht gezeigt. Der Ablauf erinnert an andere Berichte von Osmanen-Versammlungen: Muskelprotze in Bomberjacken und Trainingsanzügen füllen den gefliesten Nebenraum der Gaststätte, es wird viel geraucht, die Anhänger umarmen sich zur Begrüßung. Handys werden eingesammelt, die Türen und Fenster verriegelt und Wachen postiert. Die drei Aussteiger, die eigentlich gar keine Mitglieder sind, werden aufgefordert, sich neben einer Dartspielanlage vor einem Spiegel aufzustellen.

„Wir wurden beleidigt und angebrüllt“, erzählt der 19-jährige Cem S. Doch dabei bleibt es nicht, wie Aufnahmen zeigen: Plötzlich gehen mehrere Osmanen-Anhänger auf die drei Wehrlosen los, schlagen ihnen mit Fäusten ins Gesicht, knallen ihre Köpfe gegen das Knie und treten auf sie ein. Waffen werden drohend vorgezeigt. Einer der drei Geschädigten leidet an einer Blutgerinnungsstörung und fängt stark an zu bluten. „Den haben sie am meisten geschlagen“, erzählt der 19-jährige Zeuge.

Aus seinen Schilderungen entsteht ein klares Bild: Das Kommando geben die Anführer – in dem Fall der Vizepräsident Mustafa K, der sich inzwischen in die Türkei abgesetzt haben soll. Der Club ist wie eine Familie, der manbedingungslose Loyalität schwört. Die Gewaltorgie soll auch weitere potenzielle Aussteiger abschrecken.

Aussteiger müssen auf eine PKK-Fahne uriniern

Über Stunden werden die drei jungen Männer malträtiert. „Immer wieder fragt einer: Darf ich mit ihnen in den Wald und Sie zerfleischen?“ Es sei auch gedroht worden, dass ihre Mütter und Schwestern vergewaltigt würden. Dann sei ein Eimer und eine PKK-Fahne gebracht worden. „Wir sollten auf die Fahne urinieren, oder zumindest darauf erbrechen“, berichtet der Zeuge. Schließlich hätten sie 500 Euro Austrittsgebühr zahlen müssen.

Der 19-Jährige berichtet, dass er lange Zeit Angstzustände gehabt habe und sich nicht mehr auf die Straße traute. Doch seit er in einem anderen Osmanen-Prozess ausgesagt hat, fühlt sich Cem S. wieder besser: „Die Angst hat jetzt endlich aufgehört.“