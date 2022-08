25 Die Irish Folk-Rock Band Paddy Murphy brachte die Bühne auf dem Goldgelb-Festival in Aichwald am Samstagabend zum Beben. In unserer Bildergalerie gibt es weitere Eindrücke vom Festival. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Das Goldgelb-Festival belebte am Wochenende den Aichwalder Ortsteil Krummhardt. Verschiedene Bands sorgten für Stimmung auf dem Sonnenblumenfeld.















Tausende Besucherinnen und Besucher haben am Wochenende endlich wieder das Goldgelb-Festival im Aichwald genossen. Verschiedene Bands lockten auf das Sonnenblumenfeld bei Krummhardt. Die fünftägige Veranstaltung hätte eigentlich im vergangenen Jahr stattfinden sollen, musste jedoch wegen der Coronapandemie verschoben werden.

Am Donnerstag ging das Festival dann zum zehnten Mal an den Start. Die Hamburger Band Guacáyo eröffnete das Fest. Am Abend lockte die Cover-Band Claudia Cane mit bekannten Rocksongs aus den 80ern auf die Tanzfläche. Am Freitag begeisterten das Duo Birds of a Feather mit Folk und Pop und die Band I Dolci Signori mit Italopop. Auch am Samstagabend war wieder einiges an musikalischer Vielfalt geboten: Von 18 Uhr an präsentierten KJ Dallaway and friends Soul, Pop, Reggae und Calypso. Am Abend sorgte die Band Paddy Murphy mit Irish Folk Rock für Stimmung.

Über 2500 Stunden Arbeit und Herzblut stecken im Festival

Organisiert wird das Goldgelb von über 800 Ehrenamtlichen unter der Leitung vom Kulturverein Krummhardt. „Über 2500 Stunden Arbeit und Herzblut haben die Freiwilligen in zwei Monaten in den Aufbau investiert“, sagt Anita Geyer, Vorstandsmitglied des Kulturvereins und Pressesprecherin des Festivals.

Das Programm für Sonntag und Montag

Sonntag

Mit einem Ökumenischen Gottesdienst von 10.30 bis 11.30 Uhr wird der Sonntag eröffnet. Um 11.30 Uhr beginnt der Tag der offenen Tür auf dem Neuwieshof der Familie Fetzer. Das Kinderprogramm läuft von 14 bis 17 Uhr. Von 17.30 Uhr an stehen dann Funcoustic mit Unplugged Groove auf der Bühne. Global Pop bieten Rasga Rasga, die um 20.30 Uhr auftreten.

Montag

Am Abschlusstag läuft das Kinderprogramm von 15 bis 16 Uhr. Um 18 Uhr bieten Tune Circus Alternative Rock. Beschlossen wird das Goldgelb-Festival durch die Band Kontrollverlust, die von 20.45 Uhr an Coverrock bietet.

Eintritt

Die Tickets kosten zehn Euro. Für Personen unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Sonntag ist Familientag, das bedeutet freien Eintritt bis 18 Uhr.