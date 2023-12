Oldtimer-Prozess in Stuttgart: Wie viel war der 1,8-Millionen-Mercedes wirklich wert?

1 Der Gegenstand des Streits vor dem Landgericht Stuttgart: ein Mercedes 540 K Innenlenker mit Baujahr 1937. Das Bild stammt aus dem Herstellergutachten. Foto: StZN

Am Stuttgarter Landgericht streiten ein Käufer aus Hongkong und ein Händler aus dem Kreis Ludwigsburg um einen seltenen Oldtimer aus den 1930er-Jahren. War Täuschung im Spiel? Ein neues Gutachten soll Licht in die Sache bringen.











Der Preis ist bekannt: 1,75 Millionen Euro hat ein Unternehmen aus Hongkong 2015 einem Händler aus dem Raum Ludwigsburg für einen seltenen Mercedes-Benz-Oldtimer vom Typ 540 K gezahlt. Aber war der Wagen mit Baujahr 1937 so viel Geld auch wert? Darüber streiten die Parteien bis heute – speziell im Hinblick darauf, was der Händler selbst ursprünglich für das Auto bezahlt hatte. In einem von der Oldtimerszene aufmerksam verfolgten Prozess am Stuttgarter Landgericht ist diese Frage kurz vor Jahresschluss in den Blickpunkt gerückt. Sie soll nun durch ein neues Gutachten erhellt werden.