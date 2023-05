1 Ein Mercedes-Benz SL Roadster ruft Ermittler auf den Plan. Er soll gefälscht sein (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wer Mercedes-Oldtimer kaufen will, kommt nach Ditzingen. Ein spezielles Modell erregt jetzt die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft, die die Räume des Händlers durchsucht. Dieser spricht von Rufmord.









Er ist der Mann für die Restaurierung und den Handel von Oldtimern. Er hat in der Automobilszene einen Namen. Am Mittwoch durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes die Räume des Firmensitzes in Ditzingen sowie die Privaträume der Geschäftsleitung.