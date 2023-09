1 Olaf Scholz – ist an ihm ein guter Battle-Rapper verloren gegangen? Der Bietigheim-Bissinger RIN machte Andeutungen. (Archivbild) Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Bundeskanzler trifft Rapper: Im Podcast „Machiavelli“ spricht Olaf Scholz mit RIN aus Bietigheim-Bissingen über Pöbeleien und mehr. Der Musiker äußert gegenüber dem Politiker auch einen besonderen Wunsch.











Link kopiert



Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem Rapper RIN im öffentlichen-rechtlichen Podcast „Machiavelli“ des Hörfunksenders Cosmo ein Gespräch jenseits von Tagespolitik geführt, bei dem sich der nordisch-kühle Politiker von einer sehr menschlichen Seite zeigte. Dabei ging es neben großen Themen wie Krieg, der die Leben beider Protagonisten prägte oder der Spaltung der Gesellschaft ganz allgemein auch um persönliche Befindlichkeiten; etwa darum, wie man damit umgehen sollte, angepöbelt zu werden, was sowohl in der Politik als auch in Rap-Szene zum Tagesgeschäft gehört.