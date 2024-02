Österreich: Mutter soll ihr Kind in Hundebox gesperrt haben: „Unfassbarer Fall“

Mutter soll ihr Kind in Hundebox gesperrt haben: „Unfassbarer Fall“

1 Anwältin Astrid Wagner spricht zu den Medien vor Verhandlungsbeginn des Prozesses. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Die Schilderung des Leidenswegs eines Zwölfjährigen lässt im Gerichtssaal keinen kalt. Mit folterähnlichen Methoden wollte die Mutter laut Anklage ihren Sohn gefügig machen.











- In Österreich muss sich seit Montag eine 33-jährige Mutter vor Gericht wegen versuchten Mordes an ihrem Kind verantworten. Die Alleinerziehende soll über Monate ihren damals zwölfjährigen Sohn durch Nahrungsentzug, durch Fesseln, Schlagen und Knebeln, durch Übergießen mit kaltem Wasser und dem zeitweise Einsperren in eine kleine Hundebox gequält haben. Das stark abgemagerte Kind habe um Essen gebettelt, doch die eigene Mutter habe sich völlig ungerührt gezeigt, sagte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Krems. „Ich kann es einfach nicht fassen“, bekannte die Anklägerin eine eigene Betroffenheit.