1 Das Khurais-Ölfeld im Osten Saudi-Arabiens wird von Saudi Aramco betrieben. Foto: dpa/epa Ali Haider

Die USA fordern angesichts des Ukrainekrieges von Saudi-Arabien, mehr Erdöl zu fördern. Kronprinz Mohammed bin Salman ergreift die Gelegenheit, Forderungen zu stellen.









Istanbul - Die Golf-Staaten könnten mehr Öl fördern, um den weltweiten Preisanstieg wegen des Ukraine-Krieges zu bremsen – doch sie verlangen politische Zugeständnisse der USA. So fordert der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nach Medienberichten, dass er vor einer Strafverfolgung wegen des Mordes an dem Dissidenten Jamal Khashoggi verschont wird. US-Präsident Joe Biden, der bisher einen großen Bogen um Saudi-Arabien gemacht hat, könnte bald zu seiner ersten Reise in die Golf-Region aufbrechen.