Podiumsdiskussion im Theaterhaus: die OB-Kandidaten Martin Körner, Frank Nopper, Veronika Kienzle, Hannes Rockenbauch und Marian Schreier (von links).

Das Theaterhaus als politische Bühne: knapp sieben Wochen vor der Stuttgarter OB-Wahl kam es dort am Montagabend zu einem Kräftemessen der aussichtsreichsten Kandidaten. Sieger gab es keinen, dafür die Bestätigung, dass das Rennen offen ist.









Stuttgart - OB-Wahlkampf vor großem Publikum - das ist in Corona-Zeiten nur unter strengen Auflagen möglich. Am Montagabend bot sich die Gelegenheit. Auf Einladung des „Neuen Montagskreises“ um Gastgeberin Petra Bewer hatten 244 Zuhörer - so viele lassen die Hygienevorschriften im großen Saal des Theaterhauses zu - Gelegenheit, sich ein Bild von Veronika Kienzle (Grüne), Frank Nopper (CDU), Martin Körner (SPD), Hannes Rockenbauch (SÖS) und Marian Schreier (Einzelbewerber) zu machen. Sie gelten als die aussichtsreichsten der bisher 15 Bewerberinnen und Bewerber für die Nachfolge von OB Fritz Kuhn.