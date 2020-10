Zwei Frauen und zwölf Männer wollen in Stuttgart Oberbürgermeister werden. In unserer Videoreihe „Ich will OB! Toms Kandidaten-Talk“ kommen sie alle zu Wort. Gute zehn Minuten geht es an den Lieblingsorten der KandidatInnen um ihre Sicht auf die Stadt.

Stuttgart - Hannes Rockenbauch, 40, ist nicht nur ein glänzender Redner. Der Sprecher des Fraktionszusammenschlusses von SÖS, Linken, Piraten und Tierschutzpartei weiß auch, wie man Journalisten klein hält: Indem man ihnen eine Sitzgelegenheit anbietet, die nur auf den ersten Blick bequem zu sein scheint. Die in Wahrheit aber nicht altersgerecht ist.

Bein verschläft das Interview

Noch bevor das Gespräch in Rockenbauchs Wahlkampfzentrale im Stuttgarter Westen losgeht, ist schon ein Bein von Reporter Tom Hörner, 59, eingeschlafen. Wenn am Ende dann auch noch das zweite schläft, lag das keineswegs am Verlauf des Interviews.

Lokalredakteur Tom Hörner trifft alle Bewerberinnen und Bewerber für das Amt des Stadtoberhaupts an ihren jeweiligen Stuttgarter Lieblingsplätzen für gute zehn Minuten. Dabei geht es darum, hinter politische Fassaden zu blicken und ein Gefühl für die Menschen zu bekommen, die Stuttgart fortan gestalten wollen.

