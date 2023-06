1 Hannes Rockenbauch, seit 16 Jahren im Stuttgarter Gemeinderat, nimmt den zweiten Anlauf, Oberbürgermeister in Stuttgart zu werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hannes Rockenbauch sitzt seit 16 Jahren im Gemeinderat – und eckt dort oft an. Gleichwohl glaubt der parteilose Bewerber die Stadt nachhaltig verändern zu können.









Stuttgart - Der Mann will eigentlich gar nicht ins Rathaus – oder zumindest nicht lange dort bleiben. Ein Ansatz, der für einen OB-Kandidaten zumindest erklärungsbedürftig ist. Aber bei Hannes Rockenbauch ist vieles anders als bei anderen. „Ich werde ein Oberbürgermeister sein, der sich nicht im Rathaus verkriecht, sondern raus zu den Leuten geht“, verspricht er und verpackt in diesen Satz gleich noch eine Kritik an Amtsinhaber Fritz Kuhn. Der Mann mit den roten Haaren ist gerade einmal 40 Jahre alt, sitzt aber schon seit 16 Jahren im Stuttgarter Gemeinderat. Nun nimmt er nach 2012 den zweiten Anlauf, Oberbürgermeister in seiner Geburtsstadt zu werden. Damals kam er im ersten Wahlgang auf 10,4 Prozent der Stimmen und verzichtete auf die zweite Runde. Bei den Überlegungen, wie er es dieses Mal halten wird, lässt er sich nicht in die Karten schauen. „Ich kämpfe darum, im ersten Wahlgang auf Platz 1 oder 2 zu stehen“. Mangelndes Selbstbewusstsein war noch nie das Hauptproblem von Hannes Rockenbauch.