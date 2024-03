OB-Wahl in Rottenburg

1 Der 72-jährige Herausforderer Klaus Weber (links) und Rottenburgs OB Stephan Neher (rechts). Foto: imago//Ulmer

Der 72-jährige Klaus Weber zwingt Rathauschef Stephan Neher (CDU) bei der OB-Wahl in Rottenburg überraschend in eine Stichwahl. Das Ergebnis ist so knapp wie selten.











Jede Stimme zählt. Das wurde am vergangenen Sonntag bei der OB-Wahl in Rottenburg (Kreis Tübingen) wieder einmal deutlich. Denn Amtsinhaber Stephan Neher (CDU) fehlten beim vorläufigen Ergebnis am Abend lediglich 21 Stimmen zur absoluten Mehrheit – und damit zu einer weiteren Amtszeit.