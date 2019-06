OB-Wahl in Ludwigsburg

Drei Tage vor der OB-Wahl in Ludwigsburg treffen die aussichtsreichsten Kandidaten aufeinander: Werner Spec und Matthias Knecht sind bei der Talkshow von StZ und StN. Hier geht es zum Livestream dazu.

Ludwigsburg - Wer wird Oberbürgermeister von Ludwigsburg? Wird Werner Spec nach 16 Jahren im Amt wieder gewählt? Oder entscheiden sich die Bürger für einen Wechsel? Matthias Knecht ist der aussichtsreichste Herausforderer des Amtsinhabers.

Drei Tage vor der Wahl treffen sie im Scala in Ludwigsburg aufeinander, moderiert vom Ludwigsburger Redaktionsleiter der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten Tim Höhn und seinem Stellvertreter Rafael Binkowski. Sie können diese spannende Diskussion am Donnerstag von 19 Uhr an im Livestream auf Facebook verfolgen.

Es soll keine steife Podiumsdiskussion sein, sondern eine lockere Talkshow, in der die beiden Kontrahenten in einen lockeren Dialog über die wichtigsten Themen der Stadt eintreten sollen. Wie sollen die Verkehrsprobleme gelöst werden? Wie geht es mit der Stadtbahn weiter? Wie kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden?

Die 450 Plätze im Scala sind voll belegt, es ist nicht nur wegen des Wetters ein heißer Wahlkampf, die Spannung steigt. Seien Sie live dabei!