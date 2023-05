Theresia Bauer schrammt nur knapp an Schlappe vorbei

OB-Wahl in Heidelberg

1 Wahlkampfplakate in Heidelberg: Theresia Bauer (Grüne) ist im ersten Wahlgang der OB-Wahl in Heidelberg klar Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) unterlegen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die frühere Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat sich bei der OB-Wahl in Heidelberg in den zweiten Wahlgang gerettet. Dort sind ihre Chancen gegen Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) nicht rosig, meint Renate Allgöwer.









Eckart Würzner führt bei der OB-Wahl in Heidelberg nach dem ersten Wahlgang deutlich. Theresia Bauer liegt mit fast unaufholbarem Abstand auf Platz zwei. Damit schrammt die prominente Kandidatin der Grünen und langjährige Wissenschaftsministerin des Landes nur knapp an einer Schlappe vorbei. Bauers Aussichten im zweiten Wahlgang am 27. November sind nicht rosig. Selbst wenn der SPD-Kandidat zu ihren Gunsten zurückziehen sollte, müsste Bauer weiteres Potenzial mobilisieren.