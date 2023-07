1 Blick auf den Neckar bei Remseck: Über ihren Oberbürgermeister entscheiden die Bürger am 3. Juli. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Eine Wahrheit ist über Jo Triller am Mittwochabend mehr als deutlich geworden: Der Mann gewährt nicht einmal seinem Chef Pardon. Triller, seines Zeichens Erster Bürgermeister in Remseck, moderierte die Vorstellung der beiden Oberbürgermeister-Kandidaten in der Stadthalle – und kündigte an, Überschreitungen der Redezeit nicht zu tolerieren. Als Dirk Schönberger, amtierender parteiloser Rathauschef und Favorit für die nächste Amtszeit, nach genau 20 Minuten Rede zu seiner Conclusio ansetzte („Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Sti...“ ), da drehte ihm die Technik knallhart den Ton ab.