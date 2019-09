6 Benedikt Höwedes, Mario Gomez, Jonas Hector, Sami Khedira (v.li.): Jubel über das Tor des VfB-Stürmers bei der EM 2016 gegen Nordirland. Foto: Baumann

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft an diesem Montag in Belfast um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation. VfB-Stürmer Mario Gomez hat gute Erinnerungen an den Gegner Nordirland.

Stuttgart - Mario Gomez kämpft aktuell um einen Stammplatz beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Wenn an diesem Montag (20.45 Uhr/RTL) die deutsche Nationalmannschaft in Belfast um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation kämpft, wird der Stürmer vor dem Fernseher mit Sicherheit an das dritte Vorrundenspiel bei der EM 2016 gegen die Nordiren denken: Da erzielte Gomez vor 44 125 Zuschauern in Paris das Siegtor in der 29. Minute zum 1:0-Endstand.

Damit zog Deutschland ins Achtelfinale ein. Auch dort traf der 34-Jährige beim 3:0 gegen die Slowakei. Damit ist der gebürtige Riedlinger mit insgesamt fünf Toren bei Europameisterschaften neben Jürgen Klinsmann der erfolgreichste deutsche EM-Torschütze.

Am 5. August 2018 trat Gomez aus der Nationalmannschaft zurück.

In unserer Bildergalerie erinnern wir an weitere Duelle zwischen Nordirland und Deutschland. Klicken Sie sich durch!