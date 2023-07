1 Erfolgreicher Endspurt: Frank Nopper (CDU) gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Stuttgart. - Im Sport heißt so was Start-Ziel-Sieg. Als Frank Nopper für die CDU ins Rennen um das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters ging, war keineswegs ausgemacht, dass er im ersten und im zweiten Wahlgang derart dominieren würde. Umso mehr ist der Erfolg sein Erfolg. Eine ausnahmsweise geschlossene Stuttgarter CDU, die intensive Kampagne, der stattliche Etat verschafften außerdem Rückenwind. Noch mehr der offenkundige Überdruss an dem, was viele Wähler in der Grünen-Hochburg Stuttgart in den vergangenen Jahren als grüne Politik wahrgenommen haben. Aus Noppers Sieg Gewissheiten für die Landtagswahl im kommenden Jahr herauslesen zu wollen wäre allerdings vermessen.