Newsblog zur Deutschland-Tour in Stuttgart Manche Anwohner beschweren sich

Von red 26. August 2018 - 14:32 Uhr

Die Deutschland-Tour 2018 endet am Sonntag in Stuttgart. Das Großereignis hat Auswirkungen auf die ganze Region. Lesen Sie alle Ereignisse rund um die Rennrad-Tour in unserem Newsblog.





Stuttgart - Das Wochenende steht ganz im Zeichen der „Deutschland-Tour 2018“. Das Großereignis für Profi-Radfahrer und Hobbyradler hat Auswirkungen auf die ganze Region Stuttgart.

In vier Etappen fahren die Sportler vom Startort Koblenz aus durch fünf Bundesländer, insgesamt gilt es eine Strecke von rund 750 Kilometern zurückzulegen. Die Deutschland-Tour endet am Sonntagabend mit der letzten Etappe in Stuttgart.

Das Finale der Profis beginnt mit dem Anstieg zum Killesberg und endet auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart. Gegen 17 Uhr dürfte feststehen, wer der Sieger der Deutschland-Tour 2018 ist. Für Nicht-Profis gibt es zeitgleich eine so genannte Jedermann-Tour (Start am Sonntag, 10.30 Uhr), die auch Strecken des Elite-Rennens berührt.

In unserem Newsblog halten wir Sie über alle aktuellen Ereignisse rund um das Radrennen auf dem Laufenden: