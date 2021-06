Digitaler Impfnachweis in Baden-Württemberg So ist der Stand bei den QR-Codes für Geimpfte

Der digitale Impfnachweis erfordert Geduld. An Baden-Württemberg liegt’s nicht. Hier könnten die dafür notwendigen QR-Codes bereits jetzt in den Impfzentren an Geimpfte ausgegeben werden. Jeder Tag mehr, der ins Land geht bedeutet: es müssen mehr QR-Codes nachträglich verschickt werden.