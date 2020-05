10 Nun sind sie wieder zusammen: Das Team des VfB Stuttgart trainierte am Donnerstag in Mannschaftsstärke. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist zurück im Mannschaftstraining. Bis zum ersten Pflichtspiel bleibt nun nicht viel Zeit. Wir haben die Bilder von der ersten regulären Einheit.

Stuttgart - Hier ein gemeinsames Traben rund um den Platz, dort eine herzhafte Grätsche, mittendrin ein Trainer, der erstmals seit Mitte März wieder alle seine Spieler um sich scharen durfte. Kurzum: Der VfB Stuttgart ist seit Donnerstagnachmittag zurück im Mannschaftstraining.

Am Mittwoch hatte die Politik grünes Licht für eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen gegeben. Wenig später stand der Starttermin fest: das übernächste Wochenende – der VfB tritt am 17. Mai beim SV Wehen Wiesbaden an. Schon am Mittwoch also war klar, dass auch die Zeit des Kleingruppentrainings bald enden muss, sollen sich wirklich alle Teams entsprechend vorbereiten können.

Wenige Tage bis zum ersten Pflichtspiel

Noch am Mittwochabend tagten dann Vertreter des Sozial- und des Sportministeriums mit dem Ziel, die Verordnung so anzupassen, dass die baden-württembergischen Vereine keinen Wettbewerbsnachteil durch einen späteren Einstieg ins Mannschaftstraining haben. Das hatte zuvor Sportministerin Susanne Eisenmann im Interview mit unserer Redaktion den Clubs zugesichert.

Am Donnerstag schließlich wurde vom baden-württembergischen Sozialministerium eine entsprechende Veränderung der Corona-Verordnung für den Spitzensport notverkündet. Wenig später standen die VfB-Profis gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Auch der SC Freiburg absolvierte am Donnerstagnachmittag sein erstes Teamtraining seit längerer Zeit.

Dem VfB bleiben nun wenige Tage, um sich bis zur Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden in Wettkampfform zu bringen.

Wir haben die Bilder von der ersten regulären Einheit – in unserer Bildergalerie.

