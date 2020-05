Barockgarten in Ludwigsburg Trotz Corona: Zurück ins Blüba, zurück ins Leben

Der Barocke Garten am Ludwigsburger Residenzschloss ist seit Mittwoch geöffnet – im Testbetrieb. Manche Besucher haben Freudentränen in den Augen, andere fürchten die zweite Coronawelle. Und der Blüba-Direktor versucht zu retten, was noch zu retten ist.