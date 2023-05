1 Vielerorts auf der Alb wie hier bei Schopfloch wurde jede mögliche freie Fläche zum Parken genutzt. Foto: 7aktuell.de/Max Rühe

Vielerorts waren am Wochenende die Parkplätze knapp, die Polizei verteilte verstärkt Strafzettel. Sie wird aber auch am nächsten Wochenende nicht alle Ziele auf der Alb und im Schwarzwald überwachen können.









Stuttgart - Der Neuschnee, das schöne Wetter und fehlenden Alternativen in Pandemiezeiten haben am langen Weihnachtswochenende, vor allem am Sonntag, vielerorts für einen Ansturm von Wanderern und Schlittenfahrern auf die Schwäbische Alb und den Schwarzwald gesorgt – dabei waren die Parksituationen teils chaotisch, oft haben die Menschen die Abstandsregeln nicht eingehalten.