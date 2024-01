Neujahrsempfang in Korntal-Münchingen: Der neue Bürgermeister sucht Ehrenmänner und Gutmenschen

1 Premiere für Alexander Noak Foto: Simon Granville

Beim ersten Neujahrsempfang des Korntal-Münchinger Bürgermeister Alexander Noak geht es um Werte – und Verantwortung, die jeder einzelne übernimmt. Und es gibt ein paar Überraschungen für die Gäste.











Link kopiert



So manches ist für die Gäste des Korntal-Münchinger Neujahrsempfang dieses Jahr anders. Erstens: Auf der Bühne der Stadthalle steht nicht mehr Joachim Wolf als Bürgermeister, sondern sein seit Juli amtierender Nachfolger Alexander Noak, und das auch noch eine Woche später als bisher üblich. Zweitens: Statt Suppe, wie in den Jahren zuvor, werden Maultaschen serviert, eine Neuigkeit, die in der Menge das wohl lauteste Raunen des Tages erzeugt. Und drittens: Keine langen Reden schwingt der neue Schultes, stattdessen hat er als Überraschung ein Video mitgebracht, in dem er „einen kleinen Spaziergang durch die Stadt“ macht – und dabei gemeinsam mit den Amts- und Projektleitungen die großen Themen und Herausforderungen des kommenden Jahres vorstellt.