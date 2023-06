1 Warm will es jeder haben – wo die Wärme herkommt, war für viele lange uninteressant. Das ändert sich nun massiv. Foto: imago images/Arnulf Hettric/h

Das Beeindruckende an dieser Baustelle in der Ortsmitte von Tamm sind nicht die tiefen Gräben in der Straße, die den Verkehr lahm legen, und auch nicht die riesigen Rohre, die darin verlegt werden. Beeindruckend ist, dass es diese Baustelle überhaupt gibt: Die kleine Stadt im Landkreis Ludwigsburg baut sich ein Nahwärmenetz. Das klingt erst mal unspektakulär. Tatsächlich zeigt sich an diesem Vorhaben erschreckend deutlich, wie viele Kommunen den Klimawandel lange nicht so behandelt haben, wie es möglich gewesen wäre.